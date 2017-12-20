İrem Derici'den kafa karıştıran sözler!

Magazin - 20.12.2017 21:35

İrem Derici: ‘Oğlum’ diye çağırırlarmış beni!

Barış Murat Yağcı, İrem Derici ile aşk yaşıyor mu?

İrem Derici: Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz

İrem Derici, Barış Murat Yağcı'yla aşk mı yaşıyor?

İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!

İrem Derici: Konuşulmak hoşuma gidiyor

İrem Derici aşkta kriter aramıyor

Şarkıcı İrem Derici, UçanKuş TV’de İzel Topaloğlu’yla "Sosyal Medya Kuşu" adlı programa telefon ile bağlandı. İrem Derici’den telefonda şaşırtıcı itiraflar geldi.Derici, Mustafa Ceceli ile 14 Şubat'ta yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi. Şarkısının çok güzel olduğunu söyleyen İrem Derici, Cuma günü stüdyoya gidip seslendireceğini de ekledi.Özel hayatıyla ilgili de konuşan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Barış Murat Yağcı'nın aşk sorularına verdiği cevap ardından görüşemediklerinden yakındığı için "Sanırım arkadaşız" şeklinde yaptığı açıklamaya çok güldüğünü söyledi.Barış Murat Yağcı ile film çekimde tanıştıklarını söyleyen Derici, "Ondan sonra hiç görüşemedik. Benim çalışmalarım vardı, onun projesi vardı. İstanbul'da hiç görüşemedik. Tanışma aşamasında kaldı bizim mevzumuz" dedi.Yeni yıl için beklentilerini dile getiren Derici, "2017 benim için biraz sıkıntılı geçti. Hep yanımdaydınız takipteydiniz biraz sıkıntılı geçti ama 2018’e kafa atacağım" dedi.İrem Derici, "Aşka çok açığım, her an aşık olabilirim" diyerek kafaları karıştırdı.