İrem Derici'den Instagram itirafı!

İrem Derici, katıldığı bir programda erkek arkadaşını nasıl seçtiğini anlattı.

Magazin - 25.12.2017 14:07
İrem Derici'den Instagram itirafı!
İrem Derici katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulundu. Adını sıkça magazin manşetlerine taşıyan başarılı şarkıcı erkek arkdaşını nasıl seçtiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İrem Derici'den kafa karıştıran sözler!

İrem Derici'den kafa karıştıran sözler!



Sosyal medya hesabından beğendiği erkeklere DM üzerinden mesaj atıp tanıştığını söyledi. İrem Derici, "Eskiden birine mesaj atmadan önce çok gerilirdim. Şimdi ‘aman ünlüyüm ne olacak’ diye mesaj atıyorum" şeklinde konuştu.

Mustafa Ceceli'den İrem Derici'nin takipçisine ayar!

Mustafa Ceceli'den İrem Derici'nin takipçisine ayar!
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Bağlantılar: İrem Derici, Instagram

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