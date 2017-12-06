İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!

İrem Derici, 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldığı zaman kendisine dönmeyen jüri üyesi Murat Boz'a hesap sordu.

Magazin - 06.12.2017 11:08
İrem Derici'nin kariyeri 'O Ses Türkiye' yarışmasıyla değişmişti. İrem Derici'nin yarışmaya katıldığı yıl Murat Boz, Hadise, Mustafa Sandal ve Hülya Avşar jüri üyesiydi. Şarkısını seslendiren İrem Derici'ye yalnızca Hülya Avşar dönmüş, diğer jüri üyeleri ise takımında istememişti.

İrem Derici: Konuşulmak hoşuma gidiyor

İrem Derici: Konuşulmak hoşuma gidiyor



İrem Derici yarışmadan elendikten sonra single çıkardı. Şarkısı tutan güzel yıldız birden Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcıları arasında girdi. Aradan geçen yılların ardından da Murat Boz'a hesap sordu. İrem Derici şakayla karışık, “Zamanında bana niye dönmedin be adam” diyerek Murat Boz'a sitem etti. O dönem Derici’ye dönen ve takımına alan Hülya Avşar‘ı öne süren Murat Boz’dan da şaka yollu bir cevap geldi. Boz, “Hülya yüzünden (tehdit şantaj)” diye cevap verdi.

İrem Derici adıyla sahte ilaç!

İrem Derici adıyla sahte ilaç!
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Bağlantılar: İrem Derici, Murat Boz

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