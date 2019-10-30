İrem Derici: "Melek miyim şeytan mı?"

Ünlü şarkıcı İrem Derici , sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaştığı videonun açıklamasında takipçilerine ilginç bir soru yöneltti."MELEK MİYİM ŞEYTAN MI?"Derici, melek ve şeytan filtresi olan bir video paylaşıp altına "Sebebini de yazıp yorum yapın. Melek miyim ben şeytan mı?" sorusunu ekledi.İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ-"Azrailsin sen İrem ablaa"-"Şeytan diyenin ağzı yapışsın"-"Şeytanlar aklımızı alabileceğinden şeytan derim"-"Sana şeytan diyen de ne biliyim hani.."