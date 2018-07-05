İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz!

Tatil planı yapmadığını söyleyen İrem Derici, "Tatil için vaktim yok" dedi.

Magazin - 05.07.2018 17:04
İrem Derici: Hep selülitlerimi çektiniz!
İrem Derici önceki gün bir AVM'de kameralara yansıdı. Mağazaları dolaşan şarkıcı alışveriş yaptı. Muhabirlerle de ayaküstü sohbet eden Derici, "“10 Agustos’da albümüm ‘Sabıka Kaydı’nı piyasaya çıkartmış olacağım. Albüm 14 parçadan oluşuyor çıkış parçasının hangisi olacağına henüz karar vermedim” dedi.

İrem Derici'nin eski halinden eser yok

İrem Derici'nin eski halinden eser yok



"SELÜLİTLERİMİ ÇEKTİNİZ"

Tatil için plan yapmadığını anlatan popçu, “Geçen sene hep selülitlerimi çektiniz, bu sene biraz kilo da aldım, bu halde hayatta gitmem. Zaten yoğun bir konser takvimimiz var. Tatil için pek fazla zamanım yok” itirafında bulundu.

İrem Derici'den 'sevgili' ilanı!

İrem Derici'den 'sevgili' ilanı!




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