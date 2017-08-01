İrem Derici hastaneye kaldırıldı!

Magazin - 01 Ağustos 2017 23:25

İrem Derici'den dans itirafı!

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İrem Derici işi azalttı, aşka baktı!

İrem Derici'den bir ilk!

İrem Derici'den t-shirt'lü açıklama!

Kanal D'de ekrana gelen "İrem Derici'yle Eğlenmene Bak" adlı yarışmayı sunan ünlü popçu İrem Derici, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le Sancaktepe'deki stüdyoya gitti.Programın ünlü yarışmacıları Arto, Murat Güneş, Tuğçe Tayfur, Toprak Sağlam ve Hülya Polat da çekim için hazır bekliyordu. Ancak çekime 15 dakika kala İrem Derici, rahatsızlandı.Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı. Geçen haftalarda Lider Şahin'le ayrıldığı günlerde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi.Ünlü popçu, geçen haftalarda gündeme gelen çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.Kaynak: medyatava.com