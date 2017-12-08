İrem Derici: Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz

Barış Murat Yağcı’yla yeni bir ilişkiye başladığı konuşulan İrem Derici, “Buna, tanışma süreci diyelim. Aşk yaşarsak söylerim” dedi.

Magazin - 09.12.2017 08:00
İrem Derici: Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz
İrem Derici, önceki gün Bebek Koru Kahve’de görüntülendi. Mekan çıkışı muhabirimizin sorularını yanıtlayan şarkıcı, hayatının keyifli bir döneminde olduğunu söyledi.

İrem Derici, Barış Murat Yağcı'yla aşk mı yaşıyor?

İrem Derici, Barış Murat Yağcı'yla aşk mı yaşıyor?



Adı, oyuncu Barış Murat Yağcı’yla anılan Derici, birbirlerini tanımaya çalıştıklarını belirtti. “Aşk yaşamaya başlarsak söylerim” diyen şarkıcı, “Zaten Murat’la arkadaşız ve bir süreçten geçiyoruz. Bol bol sohbet edip, ailemizden ve işimizden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!

İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!



Aşk konusunda temkinli davrandığını ifade eden Derici, şu açıklamaları yaptı: “2017 çok zor geçti. Her şeyi toparlamışken ve şevkle işime gömülmüşken, tedbirli olmalıyım. Mehter takımı gibiyim, iki adım öne, bir adım arkaya gidiyorum. İnsanların birbirini iyi tanıması gerekiyor. Kimse ayrılmak için bir ilişkiye başlamıyor ya da evlenmiyor.” Yağcı ile aralarındaki yaş farkına da değinen şarkıcı, “Benden büyük olacak diye bir şey yok!” dedi.

İrem Derici: Konuşulmak hoşuma gidiyor

İrem Derici: Konuşulmak hoşuma gidiyor



Kaynak: milliyet.com.tr

İrem Derici aşkta kriter aramıyor

İrem Derici aşkta kriter aramıyor
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