İrem Derici: Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz

Magazin - 09.12.2017 08:00

İrem Derici, Barış Murat Yağcı'yla aşk mı yaşıyor?

İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!

İrem Derici: Konuşulmak hoşuma gidiyor

İrem Derici aşkta kriter aramıyor

İrem Derici, önceki gün Bebek Koru Kahve’de görüntülendi. Mekan çıkışı muhabirimizin sorularını yanıtlayan şarkıcı, hayatının keyifli bir döneminde olduğunu söyledi.Adı, oyuncu Barış Murat Yağcı’yla anılan Derici, birbirlerini tanımaya çalıştıklarını belirtti. “Aşk yaşamaya başlarsak söylerim” diyen şarkıcı, “Zaten Murat’la arkadaşız ve bir süreçten geçiyoruz. Bol bol sohbet edip, ailemizden ve işimizden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.Aşk konusunda temkinli davrandığını ifade eden Derici, şu açıklamaları yaptı: “2017 çok zor geçti. Her şeyi toparlamışken ve şevkle işime gömülmüşken, tedbirli olmalıyım. Mehter takımı gibiyim, iki adım öne, bir adım arkaya gidiyorum. İnsanların birbirini iyi tanıması gerekiyor. Kimse ayrılmak için bir ilişkiye başlamıyor ya da evlenmiyor.” Yağcı ile aralarındaki yaş farkına da değinen şarkıcı, “Benden büyük olacak diye bir şey yok!” dedi.Kaynak: milliyet.com.tr