İrem Derici: Beni tombik halimle sevdiler

Magazin - 12.12.2017 07:00

Son dönemde verdiği kilolar ve fiziksel değişimiyle sık sık gündeme gelen İrem Derici, “Pop Bizde”ye konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, “İrem’le çok uğraştım ben. Hem kafa yapısıyla, hem tipiyle. Bir ara kafayı bozmuştum. Lakin beni o tombik halimle, çarpık dişlerimle, pelikan gıdımla sevdiler” dedi. Derici, sözlerine şöyle devam etti: “Yerimde duramıyorum, bir sonraki 3-5 adımım hazırda olmazsa kaşınıyorum. Kontrol manyağı olmanın çok dezavantajı var, erken çökeceğim bu yüzden. Ayrıca kontrol manyakları özel hayatta da çekilir gibi değildir, iş hayatında da.” İrem Derici, "Ben hep diyorum, boş verin kaşımı gözümü, kim tarafından kazık yediğimi, kalbimin kimin için attığını... Bunlar fani, şarkılarım kalacak bundan 50 sene sonra, gerisi faso fiso. Türk insanı evrenin en zeki insanıdır arkadaş, en kıvrak zekalı, en gönlü bol. Samimiyetin de sahtesini anlar, iyi insanın da. O yüzden iyi ki, ben bu memleketin yorumcusuyum" dedi.