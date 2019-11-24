İrem Derici ailesinin yanına taşındı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin evine saplantılı bir hayranı gelmişti. Derici yaşadığı olayın şokunu “Bu olay yüzünden evimi değiştirdim. Hiç de istemediğim bir şeydi ama ailem endişe duydu. Özellikle annem çok korktu. O yüzden güvenlikli bir siteye taşındım.” sözleriyle anlatmıştı.Ünlü şarkıcının ailesinin için rahat etmedi. Derici, eşyalarını bir depoya koydurdu ve ailesinin yanına taşındı. Güzel şarkıcı bir süre ailesiyle yaşayacak.