Ireland Baldwin'den cesur paylaşımlar!

Magazin - 24.04.2018 00:01

Ireland Baldwin, Instagramdan hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki güzel, bu kez gündelik hayatından bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.Güneşe teşekkür ettiği paylaşımda üstsüz olduğu görülen Ireland Baldwin’in bu karesi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.Genç modelin kolundaki şarkıcı David Bowie dövmesi de gözlerden kaçmadı.