Ireland Baldwin'den cesur paylaşımlar!
Oyuncu Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızları Ireland Baldwin, Instagram'dan yaptığı paylaşımlardan güneşin tadını doyasıya çıkardığı anlaşılıyor.
Magazin - 24.04.2018 00:01
Ireland Baldwin, Instagramdan hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki güzel, bu kez gündelik hayatından bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.İşte Baldwin'in o paylaşımı:
Güneşe teşekkür ettiği paylaşımda üstsüz olduğu görülen Ireland Baldwin’in bu karesi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Genç modelin kolundaki şarkıcı David Bowie dövmesi de gözlerden kaçmadı.
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