İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!

Moda - 25.04.2018 13:32

2018’de yüksek bel kıyafetlerin trend olduğunu belirten İpek Köse, “Yüksek bel bizim için eskiye dönüş oldu. 80 ve 90’ları yaşadık. Sevdiğimiz bir trend oldu, çabuk alıştık” dedi.İpek Köse, bilekli şeffaf topuklu ayakkabıların ve uzun elbiselerin de çok moda olduğunu vurguladı.Trend dışında, kişinin vücuduna yakışanı giymesi gerektiğini söyleyen İpek Köse; "Ben kendime yüksek bel, boyu daha uzun gösteren İspanyol paçaları yakıştırıyorum. Tek parça elbise her zaman çok kurtarıcı oluyor; gece de gündüz de giyilebiliyor. Elbise mini ya da uzun olsun sandaletlerle veya topuklularla her stile uyarlanabiliyor" dedi.