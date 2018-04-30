Instagram'ın Keşfet hemen hemen tüm Instagram kullanıcıları tarafından seviliyor. Instagram kullanıcıları, bu bölümdeki içeriklere göz atıyor.
Instagram Keşfet kısmında çıkmak için bu ögelere dikkat etmelisiniz:
Gönderiler: Takip ettiğiniz kişiler ve beğendiğiniz gönderiler doğrultusunda otomatik olarak seçilir.
Zamanlama: Fotoğrafınız ve videonuzun yeni paylaşılmış olması.
Katılım: Gönderinize bu süre zarfında gelen beğeni ve yorum miktarı. (Zaman ile gönderiye olan ilginin oranı göz önüne alınır.)
Önceki etkileşimler: Gönderiyi paylaşan kişinin geçmişte yayınlarınızla ne sıklıkla etkileşim kurduğu. (Sizin gönderinizi beğeniyorsa, ya da siz onun gönderilerini beğeniyorsanız)
Instagram'ın Keşfet bölümünde nasıl çıkılır?
Instagram kullanıcılarının 'Keşfet' kısmında çıkması için yapması gerekenler...Teknoloji - 30.04.2018 12:44
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