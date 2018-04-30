Instagram'ın Keşfet bölümünde nasıl çıkılır?

Instagram kullanıcılarının 'Keşfet' kısmında çıkması için yapması gerekenler...

Teknoloji - 30.04.2018 12:44
Instagram'ın Keşfet bölümünde nasıl çıkılır?
Instagram'ın Keşfet hemen hemen tüm Instagram kullanıcıları tarafından seviliyor. Instagram kullanıcıları, bu bölümdeki içeriklere göz atıyor.

Instagram Keşfet kısmında çıkmak için bu ögelere dikkat etmelisiniz:


Gönderiler: Takip ettiğiniz kişiler ve beğendiğiniz gönderiler doğrultusunda otomatik olarak seçilir.

Zamanlama: Fotoğrafınız ve videonuzun yeni paylaşılmış olması.

Katılım: Gönderinize bu süre zarfında gelen beğeni ve yorum miktarı. (Zaman ile gönderiye olan ilginin oranı göz önüne alınır.)

Önceki etkileşimler: Gönderiyi paylaşan kişinin geçmişte yayınlarınızla ne sıklıkla etkileşim kurduğu. (Sizin gönderinizi beğeniyorsa, ya da siz onun gönderilerini beğeniyorsanız)
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