İnsanlık Suçu'na izleyiciden destek!

TV Dünyası - 26.04.2018 12:44

İnsanlık Suçu ilk bölümüyle iyi bir çıkış yapamadıktan sonra 3 bölüm boyunca reytingini artırmayı başararak Kanal D’yi memnun eden bir yapım haline gelmeye başladı. Ancak dizinin devam edebilmesi için reytingler hala yeterli değil.Cumartesi günü 2. bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlandı. İnsanlık Suçu dizisi yeni bölüm fragmanıyla izleyiciden ilgi görmeyi başardı.Seyirci Cemal'in Suna'yı kıskanmasından çok hoşlandı. Dizinin sevenleri İnsanlık Suçu'nun final yapmaması için reytinglere sosyal medyadan destek olmaya çalışıyor. Seyirci kendi sosyal medya hesaplarından arkadaşlarıyla İnsanlık Suçu'nun yeni bölüm fragmanını paylaşarak destek oluyorlar.