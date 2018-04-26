İnsanlık Suçu'na izleyiciden destek!

Cumartesi günleri Kanal D'de yayınlanan İnsanlık Suçu dizisi ilk bölümüyle beklediği ilgiyi görememişti. Ancak yeni dizinin final yapmaması için seyirciden destek geldi. İnsanlık Suçu dizisinin başrollerinde Gizem Karaca, Kaan Yıldırım ve Melike İpek Yalova yer alıyor.

TV Dünyası - 26.04.2018 12:44
İnsanlık Suçu'na izleyiciden destek!
İnsanlık Suçu ilk bölümüyle iyi bir çıkış yapamadıktan sonra 3 bölüm boyunca reytingini artırmayı başararak Kanal D’yi memnun eden bir yapım haline gelmeye başladı. Ancak dizinin devam edebilmesi için reytingler hala yeterli değil.

Cumartesi günü 2. bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlandı. İnsanlık Suçu dizisi yeni bölüm fragmanıyla izleyiciden ilgi görmeyi başardı.


Seyirci Cemal'in Suna'yı kıskanmasından çok hoşlandı. Dizinin sevenleri İnsanlık Suçu'nun final yapmaması için reytinglere sosyal medyadan destek olmaya çalışıyor. Seyirci kendi sosyal medya hesaplarından arkadaşlarıyla İnsanlık Suçu'nun yeni bölüm fragmanını paylaşarak destek oluyorlar.

İşte İnsanlık Suçu'nun 5. Bölüm 2. Fragmanı:

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