İnsanlık Suçu pes etmiyor!

Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği İnsanlık Suçu dizisi, Cumartesi akşamları Kanal D'de izleyici ile buluşuyor.

TV Dünyası - 01.05.2018 11:52

İlk bölümüyle başarı yakalayamayan İnsanlık Suçu dizisi, sonraki bölümlerde toparlamaya başlamıştı. Kanal D'nin yeni dizisi ekrandaki zorlu mücadeleye yenilmemek için adete direnişe geçti.



Dizinin bir anda yükselen reytingleri, Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle düşüşe geçmişti.



Dizinin yeni sezonda da devam etmesi için çabalar sürüyor. İnsanlık Suçu, yeni senaristleriyle ekran yolculuğuna devam etmeye çalışırken, yeni oyuncular da diziye transfer oluyor.



Barış Yöş’ün yönetmen koltuğunda oturduğu İnsanlık Suçu isimli dizide, geçen hafta senaryo ekibi değişmiş ve görevi Vilmer Özçınar ile Nalan Merter Savaş üstlenmişti. Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Kaan Yıldırım, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın başrollerini paylaştığı dizinin 6. bölümde Cem Zeynel Kılıç ekibe dahil olacak.



“Masum” isimli internet dizisinin ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un “Hadi Be Oğlum” filminde rol alan Kılıç, “İnsanlık Suçu”nda Serkay Tütüncü’nün oynadığı Gökhan Gökdemir’in karanlık işlerine bakan Sabri rolüne hayat verecek.



“İnsanlık Suçu”nun kadrosuna ayrıca Sami Gökdemir’in (Ahmet Mümtaz Taylan) annesi rolüyle Sema Çeyrekbaşı ile ailenin tüm sırlarını bilen bekçi rolüyle de Gökhan Mete transfer oldu.

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