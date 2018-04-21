Inna'dan Türkiye'ye sürpriz!

Magazin - 22.04.2018 07:00

Fahriye Evcen'in 'Inna' önlemi!

İstanbul'a sık sık gelen Inna, bu kez bir şampuan markasının yeni reklam filmi için geldi.Yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen Inna, Türkçe konuştu. Telaffuzunu iyice geliştiren şarkıcı, ''Yakında bir sürprizim olacak. Türkçe şarkı da söyleyeceğim'' dedi.