İngiltere tatiline hazırlık!

Manken Elif Ece Uzun, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Magazin - 05.07.2018 12:45

Deniz taksiyle geldiği alışveriş merkezinde mağazaları gezen Elif Ece Uzun, giydiği mini elbisesiyle göz kamaştırdı.



Ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan manken, "Önümüzdeki günlerde kardeşimle beraber İngiltere'ye gideceğiz. Bu yıl mezun oldu, diploma hediyesi olarak sözüm vardı, tatil yapacağız. Seyahat için de eksiklerim vardı, onları tamamlamaya geldim" dedi. Alışverişini tamamlamasının ardından bir mekana geçen Elif Ece Uzun, deniz manzarası eşliğinde yemeğini yiyerek günün yorgunluğunu attı.

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