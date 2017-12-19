İnanılmaz değişim: Tanınmadı!

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen usta sanatçı Zerrin Özer, dün gecce katıldığı bir davette görüntülendi.

Magazin - 19.12.2017 17:55
İnanılmaz değişim: Tanınmadı!
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen usta sanatçı Zerrin Özer, dün gecce katıldığı bir davette görüntülendi. Zerrin Özer'i görenler tanımakta güçlük çekerken, aşırı kilo verdiği gözlerden kaçmadı. Zerrin Özer'in epey kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmadı. 60 yaşındaki sanatçı adeta başka bir insan oldu.

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Bağlantılar: Zerrin Özer

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