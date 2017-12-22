İmera'ya yılbaşında 1 bitcoin!

Kripto para birimi bitcoin Türkiye’de eğlence sektörüne de girdi. İmera’ya yılbaşında Viyana’da konser vermesi için teklif veren organizatör ödemeyi Bitcoin’le yapacak.

Müzik - 22.12.2017 18:21
İmera'ya yılbaşında 1 bitcoin!
Üç yıl aradan sonra çıkarttıkları Dio albümüyle tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan Grup İmera’ya şaşırtan bir konser teklifi geldi. Türkiye’nin 7 bölgesinde ardı ardına verdiği konserlerle adeta rekor kıran İmera, yılbaşında Viyana’da sahne alması için teklif alırken işin ilginç yanı ise ödemenin dijital parayla olmasıydı. Karadeniz müziğinin başarılı temsilcisi İmera’ya, Viyanalı bir organizatör konser vermesi için 1 Bitcoin teklif etti. Konser teklifini kabul etmesi halinde İmera, kendi hesaplarına bitcoin transferi yapacak olan organizatöre mevcut kurdan TL faturası keseceklerini açıkladı.
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Bağlantılar: İmara

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