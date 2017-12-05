İmane Elbani hamile mi?

Önceki gün Nişantaşı’nda özel bir hastaneye giden Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani, çıkışta soruları yanıtladı. Eşinin hamile olup olmadığı sorulan Yıldırım, “Şimdilik öyle bir şey yok” dedi.

Magazin - 06.12.2017 05:00
İmane Elbani hamile mi?
Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani ile önceki gün Nişantaşı’nda özel bir hastaneye gitti. 2 hafta önce de aynı hastaneden çıkarken görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Yıldırım’a “Bebek mi geliyor” diye soruldu. Ünlü oyuncu, “Şimdilik öyle bir şey yok. Sadece kontrolle geldik, her şey yolunda” dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!