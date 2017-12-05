İmane Elbani hamile mi?

Magazin - 06.12.2017 05:00

Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani ile önceki gün Nişantaşı’nda özel bir hastaneye gitti. 2 hafta önce de aynı hastaneden çıkarken görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Yıldırım’a “Bebek mi geliyor” diye soruldu. Ünlü oyuncu, “Şimdilik öyle bir şey yok. Sadece kontrolle geldik, her şey yolunda” dedi.Kaynak: hurriyet.com.tr