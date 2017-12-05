Murat Yıldırım, eşi İmane Elbani ile önceki gün Nişantaşı’nda özel bir hastaneye gitti. 2 hafta önce de aynı hastaneden çıkarken görüntülenen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Baba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Yıldırım’a “Bebek mi geliyor” diye soruldu. Ünlü oyuncu, “Şimdilik öyle bir şey yok. Sadece kontrolle geldik, her şey yolunda” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
İmane Elbani hamile mi?
Önceki gün Nişantaşı’nda özel bir hastaneye giden Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani, çıkışta soruları yanıtladı. Eşinin hamile olup olmadığı sorulan Yıldırım, “Şimdilik öyle bir şey yok” dedi.Magazin - 06.12.2017 05:00
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