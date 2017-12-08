İlker Kaleli ve Neslihan Atagül aynı projede mi buluşuyor?

Dedikodu - 08.12.2017 21:45

İlker Kaleli ve Neslihan Atagül aynı projede buluşuyor. İlker Kaleli'nin PuhuTV için hazırlanan, kod adı İntiharcı olan dijital projede yer alacak. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yapacağı TMC yapımı projede Kaleli'ye eşlik edecek kadın başrol kadın oyuncusu belli oldu. Son olarak ülkemize ilk International Emmy ödülünü kazandıran Kara Sevda dizisinde izlediğimiz Neslihan Atagül, yeni projesinde seçimini dijitalden yana kullandı. Özgün hikayesi, Bodrum Masalı ve Meryem gibi projelere imza atan Başar Başaran ve Emre Özdür'e ait İntiharcı, 2018'in ilk yarısında PuhuTV'de.Kaynak: ranini.tv