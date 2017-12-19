İlker Kaleli takipten çıkardı!

Magazin - 19.12.2017 16:01

İlker Kaleli çok sert konuştu!

İlker Kaleli Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı Celil Nalçakan, Emel Çölgeçen, Ali İl, Cem Cücenoğlu'nu takipten çıktı.Poyraz Karayel dizisi ekranların fenomen dizileri arasına girmeyi başarmıştı. Sadece reytingleriyle değil, yapım ekibi ve oyuncular arasında yaşanılan gerginliklerle de magazin gündeminde yer almayı başarmıştı. Son olarak Poyraz Karayel Küresel Sermaye sinema filminin çekileceğinden dahi haberi olmadığını belirten Kaleli, "İçimdeki Poyraz'ı öldürdüler" demişti.Bugün öğle saatlerinde instagram üzerinde yeni bir paylaşım yapan Kaleli'nin fotoğrafını takipten çıkardığı Emel Çölgeçen beğendi. İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinden Burçin Terzioğlu'nu, Musa Uzunlar'ı, Hare Sürel'i ve Ata Berk Mutlu'yu takip etmeye devam ediyor.