İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun Amsterdam kaçamağı!

İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu çifti birkaç günlüğüne Amsterdam'a gitti.

Dedikodu - 02.12.2017 15:21
Burçin Terzioğlu ile ilker Kaleli'nin 'Poyraz Karayel' setinde başlayan aşkları 2.5 yıldır dolu dizgin devam ediyor. Bu sezon hiçbir teklifi kabul etmeyen İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 25 Kasım cuma günü Amsterdam'a gitti. Posta'da yer alan habere göre çılgın eğlenceleri ile ünlü şehirde gözlerden uzak hem tatil hem de alışveriş yaptılar. Pazar akşamı İstanbul'a döndüler.

İlker Kaleli çok sert konuştu!

İlker Kaleli çok sert konuştu!



Burçin Terzioğlu: Biz böyle çok mutluyuz

Burçin Terzioğlu: Biz böyle çok mutluyuz



Burçin Terzioğlu'ndan 'ev hali' paylaşımı!

Burçin Terzioğlu'ndan 'ev hali' paylaşımı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DEDİKODU HABERLERİ

  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
  • Burak ile Murat'ın arası mı açıldı?
  • Hadise'ye büyük şok!
  • Ve Ebru Gündeş boşanıyor!
  • Onlar da villaya taşındı!
  • Hadise'nin yeni aşkı o mu?
  • Ameliyat olmak için 10 kilo almış!
  • Murat, Merve'yi aramıştı...
  • Tolga Duğles hapiste mi?
  • Eski eşi vefalı çıktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!