İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun Amsterdam kaçamağı!

Dedikodu - 02.12.2017 15:21

İlker Kaleli çok sert konuştu!

Burçin Terzioğlu: Biz böyle çok mutluyuz

Burçin Terzioğlu'ndan 'ev hali' paylaşımı!

Burçin Terzioğlu ile ilker Kaleli'nin 'Poyraz Karayel' setinde başlayan aşkları 2.5 yıldır dolu dizgin devam ediyor. Bu sezon hiçbir teklifi kabul etmeyen İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 25 Kasım cuma günü Amsterdam'a gitti. Posta'da yer alan habere göre çılgın eğlenceleri ile ünlü şehirde gözlerden uzak hem tatil hem de alışveriş yaptılar. Pazar akşamı İstanbul'a döndüler.