İlker Ayrık'tan tepsi şov!

Beğeni ile izlenen “Yaparsın Aşkım”ın sevilen sunucusu İlker Ayrık, üç çay ve iki kahve ile dolu tepsiyi bir damla dökmeden havada ters çevirdi.

TV Dünyası - 29.06.2018 12:27
İlker Ayrık'tan tepsi şov!
Eğlenceli çiftleri, keyifli etapları ile ekranının fenomen yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da sürpriz yeteneği ile İlker Ayrık herkesi şaşırttı. Yarışmacının, “Dökmeden çevir de bakalım” diye meydan okuduğunu fark eden Ayrık, kendinden beklenmeyecek bir performansla stüdyodakileri önce korkuttu, sonra da büyük alkış aldı.

“Yaparsın Aşkım” yeni bölümüyle 1 Temmuz Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

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Bağlantılar: İlker Ayrık

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