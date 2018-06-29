İlker Ayrık'tan tepsi şov!

TV Dünyası - 29.06.2018 12:27

Eğlenceli çiftleri, keyifli etapları ile ekranının fenomen yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da sürpriz yeteneği ile İlker Ayrık herkesi şaşırttı. Yarışmacının, “Dökmeden çevir de bakalım” diye meydan okuduğunu fark eden Ayrık, kendinden beklenmeyecek bir performansla stüdyodakileri önce korkuttu, sonra da büyük alkış aldı.“Yaparsın Aşkım” yeni bölümüyle 1 Temmuz Pazar saat 20.00’de FOX’ta.