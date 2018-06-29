“Yaparsın Aşkım” yeni bölümüyle 1 Temmuz Pazar saat 20.00’de FOX’ta.
İlker Ayrık'tan tepsi şov!
Beğeni ile izlenen “Yaparsın Aşkım”ın sevilen sunucusu İlker Ayrık, üç çay ve iki kahve ile dolu tepsiyi bir damla dökmeden havada ters çevirdi.TV Dünyası - 29.06.2018 12:27
Eğlenceli çiftleri, keyifli etapları ile ekranının fenomen yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da sürpriz yeteneği ile İlker Ayrık herkesi şaşırttı. Yarışmacının, “Dökmeden çevir de bakalım” diye meydan okuduğunu fark eden Ayrık, kendinden beklenmeyecek bir performansla stüdyodakileri önce korkuttu, sonra da büyük alkış aldı.
“Yaparsın Aşkım” yeni bölümüyle 1 Temmuz Pazar saat 20.00’de FOX’ta.
“Yaparsın Aşkım” yeni bölümüyle 1 Temmuz Pazar saat 20.00’de FOX’ta.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İlker Ayrık
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
TV DÜNYASI HABERLERİ
- 'Çukur'a bomba transfer!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (05.07.2018)
- TOLGSHOW'un konuğu İlker Ayrık!
- Zirvede başladı!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (04.07.2018)
- 'Darısı Başımıza' başlıyor!
- Genç oyuncu 4N1K İlk Aşk'ta!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (03.07.2018)
- Geleceğin Starı’nda nefesler tutuldu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu? (02.07.2018)