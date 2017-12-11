Özcan Deniz önceki akşam Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile başrollerini paylaştığı Öteki Taraf filminin galası için Viyana'ya uçtu. Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takılan oyuncuya, beş aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan da eşlik etti. Uzun süredir basından kaçan çift, alana el ele geldi.
İşte ilk kez verilen el ele pozları...
İlk kez el ele
Feyza Aktan’la gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ve baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.Magazin - 11.12.2017 14:58
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