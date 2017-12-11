İlk kez el ele

Magazin - 11.12.2017 14:58

Özcan Deniz önceki akşam Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile başrollerini paylaştığı Öteki Taraf filminin galası için Viyana'ya uçtu. Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takılan oyuncuya, beş aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan da eşlik etti. Uzun süredir basından kaçan çift, alana el ele geldi.İşte ilk kez verilen el ele pozları...