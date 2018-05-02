İlk finalist Real Madrid!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid kendi sahasında Bayern Münih ile 2- 2 beraber kaldı. Real Madrid, Alman temsilcisi Bayern Münih'i ilk maçta kendi evinde 2-1 yenmişti. Bu skorlarla Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi ilk finalisti Real Madrid oldu.

Spor - 02.05.2018 09:32

Şampiyonlar Ligi'nde ilk final biletini Real Madrid aldı. Real Madrid, 2-1'in rövanşında konuk ettiği Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve finale çıktı.



Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Alman temsilci Bayern Münih maçın 3'cü dakikasında Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. İspanyol ekip Real Madrid'in cevabı ise 10'cu dakikada Karim Benzema'dan geldi. Benzema skoru eşitledi.



İspanyol ekibi ikinci yarının başında Karim Benzama ile öne geçti. Alman ekibinin cevabı ise 62'ci dakikada James Rodrugiez ile geldi.



Son 2 yılın şampiyonu Real Madrid tekrardan final oynayacak. Bu akşam ise Roma - Liverpool yarı final maçı oynanacak. Turu geçen takım Real Madrid'in rakibi olacak.

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