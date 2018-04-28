"İlişkimizin bir adı var"

Özge Özpirinçci, dünyada büyük ses getiren “Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan” adlı tek kişilik oyunu önceki akşam Uniq Hall Lounge’da sahneledi.

Magazin - 28.04.2018 14:01
"İlişkimizin bir adı var"
Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, Özge Özpirinçci'nin tek kişilik gösterisini izlemeye gitti. İkili evlenecekleri şeklindeki iddiaları “İlişkimizin adı var, sevgililik diyoruz” diye yalanladı. Oyun öncesi Özge Özpirinçci'yi ziyaret eden çift oyuncuya başarılar diledi. Berrak Tüzünataç ile Özge Özpirinçci birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Aslı Ferhat'ı terk etti! Aslı Ferhat'ı terk etti!
Başakşehir'e Alanya maçı öncesi şok Başakşehir'e Alanya maçı öncesi şok
Deniz Çakır'ın yeni aşkı kim? Deniz Çakır'ın yeni aşkı kim?
Serdar Bilgili-Özlem Uzan aşkı bitti! Serdar Bilgili-Özlem Uzan aşkı bitti!
Tarkan'ın 'Pazar' pozu! Tarkan'ın 'Pazar' pozu!
Barış Arduç kötü olmak istiyor! Barış Arduç kötü olmak istiyor!
Seda Bakan'dan 'bebek' açıklaması! Seda Bakan'dan 'bebek' açıklaması!
Selin Şekerci'den proje açıklaması Selin Şekerci'den proje açıklaması
Migren işitme kaybına neden oluyor! Migren işitme kaybına neden oluyor!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serenay Sarıkaya çizmesine servet ödedi!
  • 'Aşk ve Mavi'de ayrılık!
  • Bilirkişi Serenay Sarıkaya'yı haklı buldu!
  • Merve Boluğur'a polis kontrolü! Polis memuru önünü kesti ve...
  • Transparan Ahu Yağtu!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ünlü isimlerin şıklık yarışı!
  • "Çaresizlikten oyuncu oldum"
  • Kıvanç Tatlıtuğ, Organize İşler 2'de!
  • Ünlü isimler Mehmetçik için buluştu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!
  • Yusuf Çim’in set arkadaşları!
  • Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt
  • İşte Deniz Seki'nin yeni sevgilisi!
  • Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a sert çıkış!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bilirkişi Serenay Sarıkaya'yı haklı buldu!
  • Hakan Yılmaz saldırı anını anlattı!
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan poz!