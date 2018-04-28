Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu, Özge Özpirinçci'nin tek kişilik gösterisini izlemeye gitti. İkili evlenecekleri şeklindeki iddiaları “İlişkimizin adı var, sevgililik diyoruz” diye yalanladı. Oyun öncesi Özge Özpirinçci'yi ziyaret eden çift oyuncuya başarılar diledi. Berrak Tüzünataç ile Özge Özpirinçci birbirlerine sarılarak hasret giderdi.
"İlişkimizin bir adı var"
Özge Özpirinçci, dünyada büyük ses getiren “Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan” adlı tek kişilik oyunu önceki akşam Uniq Hall Lounge’da sahneledi.Magazin - 28.04.2018 14:01
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