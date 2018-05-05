İkinci Adanalı zamanı!

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Taşkan'ın janti halleri dikkat çekti.

Magazin - 05.05.2018 11:27
İkinci Adanalı zamanı!
Star Tv'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan, modacı Emre Erdemoğlu imzalı kıyafetlerle Tayfun Çetinkaya'nın objektifinin karşısına çekti.

Ekranların sevilen entrika dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun janti halleri beğeni topladı.

20 yaşındaki İdris Nebi Taşkan'ın Adanalı olduğunu öğrenen hayranlar "İkinci Adanalı zamanı" gibi yorumlar yaptı.

İdris Nebi Taşkan'a şok teklif!

İdris Nebi Taşkan'a şok teklif!
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