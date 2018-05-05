Magazin - 05.05.2018 11:27

İdris Nebi Taşkan'a şok teklif!

Star Tv'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandıran İdris Nebi Taşkan, modacı Emre Erdemoğlu imzalı kıyafetlerle Tayfun Çetinkaya'nın objektifinin karşısına çekti.Ekranların sevilen entrika dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun janti halleri beğeni topladı.20 yaşındaki İdris Nebi Taşkan'ın Adanalı olduğunu öğrenen hayranlar "İkinci Adanalı zamanı" gibi yorumlar yaptı.