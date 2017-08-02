'İki İyi Çocuk'ta çekimler başladı!

Sinema - 02 Ağustos 2017 18:03

Özellikle üç boyutlu simülasyon, dönem canlandırma ve reklam filmleri ile tanınan Mehmet Demir Yılmaz'ın yöneteceği filminin senaryosu, Antakya'da yaşayan, zihinsel engelli Ercan'ın öyküsü üzerine kurulu. Ünlü oyuncular Murat Serezli ve Hamdi Alkan'ın da konuk oyuncu olarak yer alacağı filmde, Günay Karacaoğlu, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy, Bülent Yıldıran gibi usta oyuncular rol alacak. Kadrosunda ayrıca, Şeyda Terzioğlu, Hakan Güven, Türker Yılmaz gibi sevilen oyuncuların da bulunan filmin, Hatay'daki çekimleri 5 hafta sürecek.