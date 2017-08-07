İhanet haberlerinden sonra ilk temas

Teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu, olayın ardından ilk kez ailesiyle görüntülendi.

Sosyete - 07 Ağustos 2017 09:11
İhanet haberlerinden sonra ilk temas
Teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu, olayın ardından ilk kez ailesiyle görüntülendi.

EVDE BİR ARAYA GELDİLER

İhanet haberlerinin ardından “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasını yapan Hande Bermek, önceki gün oğlu Can’la Bodrum’a gitti. Bermek, Gündoğan’da bulunan evlerinde Murat Başoğlu’yla bir araya geldi.

Gündüz saatlerinde evin bahçesinde oğullarıyla vakit geçiren çift, keyifli görünüyordu. Bermek, akşamüstü de tek başına denize girerken görüntülendi. Murat Başoğlu, teknede bir kadınla öpüşürken böyle görüntülenmişti.

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KAYNAK: hurriyet.com.tr
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