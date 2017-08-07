İhanet haberlerinden sonra ilk temas

Sosyete - 07 Ağustos 2017 09:11

Teknede bir kadınla öpüşürken çekilen fotoğrafları gündeme bomba gibi düşen Murat Başoğlu, olayın ardından ilk kez ailesiyle görüntülendi.İhanet haberlerinin ardından “Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasını yapan Hande Bermek, önceki gün oğlu Can’la Bodrum’a gitti. Bermek, Gündoğan’da bulunan evlerinde Murat Başoğlu’yla bir araya geldi.Gündüz saatlerinde evin bahçesinde oğullarıyla vakit geçiren çift, keyifli görünüyordu. Bermek, akşamüstü de tek başına denize girerken görüntülendi. Murat Başoğlu, teknede bir kadınla öpüşürken böyle görüntülenmişti.KAYNAK: hurriyet.com.tr