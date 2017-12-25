İddialı diziye sürpriz isimler!

FOX’un büyük merakla beklenen dizisi; "Adı: Zehra..."nın kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu.

TV Dünyası - 25.12.2017 10:42

FOX’un büyük merakla beklenen dizisi; "Adı: Zehra..."nın kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu. Yapımcılığını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Akvardar’ın oturduğu ve senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan dizide, güzel oyuncu Seda Güven ve başarısından sıkça adından söz ettiren Emre Kıvılcım da rol alacak.



Tutucu bir Türk ailesinin kızı olan Zehra’nın hayatını konu alan "Adı: Zehra..." dizisinde Seda Güven "Ceren", Emre Kıvılcım ise "Genco" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Çekimleri hem Almanya, hem Amerika’da başlayan ve başrollerini Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ile İnanç Konukçu’nun paylaştığı yeni dizi için şimdiden nefesler tutuldu.

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