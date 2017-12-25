İddialı diziye sürpriz isimler!

FOX’un büyük merakla beklenen dizisi; "Adı: Zehra..."nın kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu.

TV Dünyası - 25.12.2017 10:42
İddialı diziye sürpriz isimler!
FOX’un büyük merakla beklenen dizisi; "Adı: Zehra..."nın kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu. Yapımcılığını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Akvardar’ın oturduğu ve senaryosu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu tarafından kaleme alınan dizide, güzel oyuncu Seda Güven ve başarısından sıkça adından söz ettiren Emre Kıvılcım da rol alacak.

Tutucu bir Türk ailesinin kızı olan Zehra’nın hayatını konu alan "Adı: Zehra..." dizisinde Seda Güven "Ceren", Emre Kıvılcım ise "Genco" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimleri hem Almanya, hem Amerika’da başlayan ve başrollerini Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan ile İnanç Konukçu’nun paylaştığı yeni dizi için şimdiden nefesler tutuldu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

TV DÜNYASI HABERLERİ

  • Diriliş Ertuğrul dizisinden haber var!
  • "Bana küfür edebilirler!"
  • Tolga'ya rakip geliyor!
  • "Küfürlere maruz kalıyorum"
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sosyal medyada 'AsFer' çılgınlığı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tolga Sarıtaş'tan 'Gesi Bağları'
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Fi' yeni sezon 'Çi'ye sürpriz isim!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Almanya'dan ev aldılar mı?
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • "Aşk yaşıyorlar" iddialarına yanıt verdi!
  • Kıvılcım Ural özür diledi!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
Tuba Büyüküstün teftişte!