"İçerde"de Sarp'ın kimliği de mi açıyor?

Dizi - 01 Mayıs 2017 03:45

"İçerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 32. bölümünde; Celal, kızını, Melek’ini elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye kararlıdır. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar. İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Celal, Kudret'le arasındaki husumeti sona erdirmek için tehlikeli bir yola başvuracaktır. Bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in tüm adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir. Mert’le çalışmak zorunda olan Sarp’ı oldukça zorlu günler bekliyordur. Artık kendini ele vermemesi gereken tek kişi Sarp’tır. Sevdiği kadının kaybının ardından yasını bile tutamayan Sarp’ın içinde, hiç beklemediği bir anda kardeşi Umut’a ulaşmak için bir umut ışığı doğmuştur. Melek, ardında Umut’la ilgili bir kaset bırakmıştır. Ancak Sarp’ın hayata tutunma sebebi olan bu kasetten tek haberdar olan Sarp değildir.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.“İçerde”, heyecan dolu yeni bölümü ile her Pazartesi saat 20.00'de Show TV’de.