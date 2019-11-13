İbrahim Kutluay'dan Edvina Sponza'ya ilan-ı aşk!

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza bir süre önce ayrılmıştı. Şiddet iddiaları nedeniyle davalık olan ikiliden Sponza, Kutluay'a uzaklaştırma kararı almıştı. Fakat bu karara rağmen İbrahim Kutluay eski sevgilisinin babasının cenazesine katılmıştı. Bu olayın ardından barıştıkları yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı.Beyaz TV'de ekrana gelen magazin programı Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan İbrahim Kutluay, canlı yayında, "Edvina zor dönemler geçiriyor. Yanında olmalıydım. Bu zor döneminde, kendisine destek olmaya çalıştım. Aramızda şu an herhangi bir problem yok. Daha önce bazı nedenlerden dolayı tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan. Şiddet kesinlikle yok. Bu tarz haberleri kınıyorum. Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz" diyerek adeta Sponza'ya ilanı aşk etti.