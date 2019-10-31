Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz mayıs ayında çiftten bebek müjdesi geldi.
İSMİ 'ALİ' OLACAK
Çiftin erkek çocuklarının olacağı öğrenildi. İbrahim-Mihre Çelikkol bebeklerine 'Ali' ismini koyacak.
ÇOK BEĞENİLDİ
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan İbrahim-Mihre Çelikkol çifti kamera karşısına geçti. Çiftin fotoğrafı çok beğenildi.
İbrahim ve Mihre Çelikkol'dan doğum öncesi pozu!
İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'dan doğum öncesi fotoğrafı geldi.
31.10.2019 14:03 Magazin