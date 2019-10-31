İbrahim ve Mihre Çelikkol'dan doğum öncesi pozu!

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz mayıs ayında çiftten bebek müjdesi geldi.Çiftin erkek çocuklarının olacağı öğrenildi. İbrahim-Mihre Çelikkol bebeklerine 'Ali' ismini koyacak.Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan İbrahim-Mihre Çelikkol çifti kamera karşısına geçti. Çiftin fotoğrafı çok beğenildi.