İbrahim Büyükak müjdeyi verdi! Yol Arkadaşım 2...

Magazin - 22.12.2017 20:10

Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki gün nişanlısı Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Baş başa alışveriş yapan İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, her zaman olduğu gibi en uzun süreyi kitap satan mağazalarda geçirdi. 2018 yılını evde karşılayacağını belirten Büyükak, "Yeni yılı evde geçiren jenerasyondan geldiğim için en çok keyfi evde alıyorum. 'Yol Arkadaşım' filminin devamını yazıyorum. O yüzden yeni yılda dizi projemiz olmayacak. Çok uzun zamanınızı alıyor dizi. Sadece oraya odaklanmanız gerekiyor. Gerçekten Allah tüm sektördeki arkadaşlarımıza sabır versin. Belki talk show yapabiliriz" açıklamasında bulundu.