İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi!

Magazin - 07.05.2018 17:43

İbrahim Büyükak güzel haberi böyle verdi: Bugün evleniyorum!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le dün akşam nikah masasına oturdu.Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.İbrahim Büyükak'ın nikah şahitliğini Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yaptı.Sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaşan çiftten Nurdan Beşen'in gelinliği çok beğenildi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Beşen, Instagram'da soyadını Büyükak olarak değiştirdi.