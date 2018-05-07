İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi!

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile dün akşam dünyaevine girdi.

Magazin - 07.05.2018 17:43
İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen evlendi!
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le dün akşam nikah masasına oturdu.

İbrahim Büyükak güzel haberi böyle verdi: Bugün evleniyorum!

İbrahim Büyükak güzel haberi böyle verdi: Bugün evleniyorum!



Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

İbrahim Büyükak'ın nikah şahitliğini Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç yaptı.


Sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaşan çiftten Nurdan Beşen'in gelinliği çok beğenildi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Beşen, Instagram'da soyadını Büyükak olarak değiştirdi.

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