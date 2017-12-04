Huzur yogada!

Ruhu ve bedeni birtakım yöntemlerle eğiterek, bu yolla bedene ve ruhsal yaşama egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemine YOGA diyoruz.

Kadın - 04.12.2017 16:37

Son yılların en tutkulu rahatlama biçimlerinden biri olan yoga insan zihninin dinlendirilmesi için bulunmuş çok amaçlı bir metot. Özellikle bayanların daha çok tercih ettikleri, aranılan huzurun bulunduğu iddia edilen, tedavi edici olduğu bilinen rahatlama biçimi. Birçok rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavi sürecinde yapılan yoganın iyileşme süresini de arttırdığı söyleniyor. Hayata daha olumlu bakabilmek için vakit ayırarak yoga yapmayı, sadece kadınlar değil herkes denemeli. Aynı zamanda yardımcı olduğu diğer durumları da aşağıda sizin için sıraladık.



• Enerjinin, gücün, dayanma sınırının ve tahammülün artması.

• Vücuttaki kıvraklığın ve esnekliğin artması.

• Hafızayı, zihinsel güçleri, kendine güveni, kararlılığı yükselten esneklik, uyanıklık ve uyum sağlama yeteneğinin artması.

• Nefes almanın, metabolizmanın, dolaşımın, sindirimin ve iç salgı bezlerinin faaliyetlerinin artması.

• Ağrıları, sızıları ve çeşitli hastalıkları da içeren fiziksel bazı engelleri kaldırmaya yardımcı olacak kasların, iç organların, bağların ve tendonların uyarılması.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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