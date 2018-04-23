Hülya Avşar'dan 'Selfi'ye çarpıcı yorum!

Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı açacağını açıklayan Hülya Avşar, YouTube kanalına röportaj verdi. Avşar kızı röportajında 27 Nisan'da vizyona girecek olan ''Selfi'' filmi için çarpıcı yorumlarda bulundu.

Magazin - 23.04.2018 10:20
Hülya Avşar'dan 'Selfi'ye çarpıcı yorum!
Avşar kızı, kendisine yöneltilen “Filmi neden yaptınız?” sorusuna “Kendimi halka açıyorum” yanıtını verdi. Hülya Avşar, “Siz olsanız böyle bir filme gider misiniz?” sorusuna da ilginç bir yanıt verdi: “Deli miyim ben ya! Ne işim var benim Hülya Avşar’ın filminde. Allah Allah ya işim gücüm yok ona mı gideceğim? Siz bilirsiniz. Gidenler ile gitmeyenler arasındaki farkı görürüz dermişim.”


“Selfi”ye gala yapmayı düşünmediğini belirten Hülya Avşar, “Sadece yük olduğunu düşünüyorum. Oradan objektif sonuçlar çıktığını sanmıyorum. Gereksiz bir muhabbet gibi geliyor. Özel gösterimde yapmayacağım, isteyen gidip sinemada seyretsin. Bir kişi, bir kişidir. Ben zaten hayatımda her şeyi bir kişi için yaparım, eğer iyi bir şey yapıyorsam o bir kişi olur yüz bin kişi” diye açıklama yaptı.

Hülya Avşar'ın 'Selfi'si!

Hülya Avşar'ın 'Selfi'si!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hülya Avşar, Selfi

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

“Canavar Gibi Frankeştayn”ın vizyon tarihi belli oldu! “Canavar Gibi Frankeştayn”ın vizyon tarihi ...
Salih Bademci paylaştı, görenler şok oldu! Salih Bademci paylaştı, görenler şok oldu!
Sezen Aksu'dan radikal karar! Sezen Aksu'dan radikal karar!
Sperm alerjisi nedir? Sperm alerjisi nedir?
Jan Vesely coştu, Fenerbahçe kazandı! Jan Vesely coştu, Fenerbahçe kazandı!
Oyuncu çiftten duygusal paylaşım! Oyuncu çiftten duygusal paylaşım!
Burcu'nun 'Biricik' derdi! Burcu'nun 'Biricik' derdi!
Cengiz Ünder, İtalya'yı salladı! Tarihe geçti... Cengiz Ünder, İtalya'yı salladı! Tarihe ...
İzleyicinin sabrı taşıyor! İzleyicinin sabrı taşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!