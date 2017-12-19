Hülya Avşar'dan şaşırtan açıklama!
Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Hülya Avşar, "Hamileyim" deyince herkes şaşkına döndü.
Magazin - 19.12.2017 11:28
Hülya Avşar önceki akşam Levent İntepe'yle Bebek'te görüntülendi. İkili Hülya Avşar'ın "Selfie" isimli filminin vizyon tarihini belirlemek için bir araya geldi. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Avşar kızı şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Bir muhabirin “Müjde var mı?” sorusuna “Hamileyim” cevabını verdi.
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Hülya Avşar sonrasında toparlayarak, “Toplantı yaptık, filmin vizyona çıkacağı tarihi konuştuk. Heyecanlıyız. Daha bombardımana başlamadık, başlayacağız. Nisan ayı içerisinde vizyona girmesini düşünüyorum ama tam tarih daha belli değil.” dedi.
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