Hülya Avşar veryansın etti!

Hülya Avşar, 27 Nisan'da vizyona giren 'Selfie' filmi ile ilgili 'En zoruma giden filmlerime telif ödemek oldu' dedi.

Magazin - 29.04.2018 15:08

Posta'da yer alan habere göre, Hülya Avşar'ın yazıp yönettiği, tek başına oynadığı 'Selfi' 27 Nisan Cuma günü vizyona girdi. ''Filmde en zoruma giden şarkılarıma, filmlerime telif ödemek oldu. Dünya param gitti'' dedi.



10 İŞE 150 BİN LİRA



Hülya Avşar'ın 5 şarkı ve 5 filme 150 bin lira ödediği ortaya çıktı. En çok parayı da İbrahim Tatlıses ile oynadığı 1985 yapımı 'Mavi Mavi' filmine ödedi.



EVDE ÖZEL GÖSTERİM



Hülya Avşar 'Selfi' için Tarabya'daki evinde özel gösterim yaptı. Filmi kardeşleri, birkaç yakın dostu ve ekibi izledi.



FİLMİNİ CESUR POZU İLE DUYURMUŞTU



Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihini cesur pozunun yer aldığı afişle duyurmuştu.

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