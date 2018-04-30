Hülya Avşar, 'Selfi' filmiyle hüsrana uğradı!

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı 'Selfi' filmi ilk üç gün gişesiyle hüsrana uğradı.

Magazin - 30.04.2018 17:14
Hülya Avşar, 'Selfi' filmiyle hüsrana uğradı!
Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan Hülya Avşar'ın sanat dünyasına girişini, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle anlattığı 'Selfi' filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yaşattı.

Hülya Avşar'dan 'Selfi'ye çarpıcı yorum!

Hülya Avşar'dan 'Selfi'ye çarpıcı yorum!



Film, 80 salonda gösterime girmesine rağmen ilk sonuçlarının ardından ünlü şarkıcıyı resmen hüsrana uğrattı.

Avşar kızı, geçtiğimiz günlerde 'Filmde en zoruma giden şarkılarıma, filmlerime telif ödemek oldu. Dünya param gitti'' sözlerini dile getirmişti.

Hülya Avşar veryansın etti!

Hülya Avşar veryansın etti!
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Bağlantılar: Hülya Avşar, Selfi

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