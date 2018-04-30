Hülya Avşar, 'Selfi' filmiyle hüsrana uğradı!

Magazin - 30.04.2018 17:14

Hülya Avşar'dan 'Selfi'ye çarpıcı yorum!

Hülya Avşar veryansın etti!

Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan Hülya Avşar'ın sanat dünyasına girişini, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle anlattığı 'Selfi' filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yaşattı.Film, 80 salonda gösterime girmesine rağmen ilk sonuçlarının ardından ünlü şarkıcıyı resmen hüsrana uğrattı.Avşar kızı, geçtiğimiz günlerde 'Filmde en zoruma giden şarkılarıma, filmlerime telif ödemek oldu. Dünya param gitti'' sözlerini dile getirmişti.