Hülya Avşar: Kalbimi aşka kapattım

Magazin - 20.12.2017 08:00

Hülya Avşar'dan şaşırtan açıklama!

Aile pozu verdiler!

Hülya Avşar, Bebek'te şov yaptı!

Hülya Avşar, Eser Yenenler'i zorla getirdi!

Hülya Avşar, köpeği Çakıl’ın ölümünden sonra ilk kez önceki gecce dışarı çıktı.Hülya Avşar, 16 yaşındaki King Charles cins köpeği Çakıl’ı geçenlerde kaybetti. “Çocuğum gibi. Üzüldüğümü bile anlıyor” dediği ve yazları Ayvalık’taki evine götürdüğü Çakıl’ın ölümüne çok üzüldü. Gözyaşlarına boğuldu. Birkaç gün evden dışarı adımını atmadı. Kimseyle görüşmedi. Kardeşi Helin ve ablası Leyla Avşar, teselli etmek için 15 bin liraya Maltese Terrier cins yeni bir köpek aldı.Hülya Avşar, Çakıl’ın ölümünden sonra ilk kez önceki gecce dışarı çıktı. ‘Selfie’ filmi için yapımcı Necati Akpınar ile Bebek'teki bir otelde buluşup iş konuştu.Filmi para kazanmak için çekmediğini söyleyen Hülya Avşar habercilerin “2018’de aşk olur mu?” sorusuna, “Hayır. Kalbimi aşka kapattım. Böyle çok mutluyum. Kim çekecek başka birini” yanıtını verdi. Hülya Avşar 5 yıldır yalnız.Kaynak: posta.com.tr