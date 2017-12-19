Hülya Avşar: Kalbimi aşka kapattım

Köpeği Çakıl’ın ölümünden sonra ilk kez önceki gecce dışarı çıkan Hülya Avşar, "Kalbimi aşka kapattım. Böyle çok mutluyum" dedi.

Magazin - 20.12.2017 08:00
Hülya Avşar: Kalbimi aşka kapattım
Hülya Avşar, köpeği Çakıl’ın ölümünden sonra ilk kez önceki gecce dışarı çıktı.

Hülya Avşar'dan şaşırtan açıklama!

Hülya Avşar'dan şaşırtan açıklama!



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Hülya Avşar, 16 yaşındaki King Charles cins köpeği Çakıl’ı geçenlerde kaybetti. “Çocuğum gibi. Üzüldüğümü bile anlıyor” dediği ve yazları Ayvalık’taki evine götürdüğü Çakıl’ın ölümüne çok üzüldü. Gözyaşlarına boğuldu. Birkaç gün evden dışarı adımını atmadı. Kimseyle görüşmedi. Kardeşi Helin ve ablası Leyla Avşar, teselli etmek için 15 bin liraya Maltese Terrier cins yeni bir köpek aldı.

Aile pozu verdiler!

Aile pozu verdiler!



‘BÖYLE ÇOK MUTLUYUM’
Hülya Avşar, Çakıl’ın ölümünden sonra ilk kez önceki gecce dışarı çıktı. ‘Selfie’ filmi için yapımcı Necati Akpınar ile Bebek'teki bir otelde buluşup iş konuştu.

Hülya Avşar, Bebek'te şov yaptı!

Hülya Avşar, Bebek'te şov yaptı!



Filmi para kazanmak için çekmediğini söyleyen Hülya Avşar habercilerin “2018’de aşk olur mu?” sorusuna, “Hayır. Kalbimi aşka kapattım. Böyle çok mutluyum. Kim çekecek başka birini” yanıtını verdi. Hülya Avşar 5 yıldır yalnız.

Hülya Avşar, Eser Yenenler'i zorla getirdi!

Hülya Avşar, Eser Yenenler'i zorla getirdi!



Kaynak: posta.com.tr

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Bağlantılar: Hülya Avşar, Selfie

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