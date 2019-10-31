Hülya Avşar'dan Gucci'nin yeni mankenine destek!

Hülya Avşar, Gucci'nin yeni mankeni Armine Harutyunyan'ı çok beğendiğini söyledi. Avşar, Armine Harutyunyan'ı öve öve bitiremedi.Güzellik algılarını yıkıp, güzellik anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran Armine Harutyunyan'a bir destek de Hülya Avşar'dan geldi. Hülya Avşar "Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor" dedi.