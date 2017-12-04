"Hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız!"

Geçtiğimiz günlerde evlenen Nursel Ergin ile İşadamı Murat Akyer hakkında çıkan haberlere yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Magazin - 04.12.2017 16:46

İşte Murat Akyer'e ait olan ve eşi Nursel Ergin'in sosyal medya hesabında yayınladığı o açıklama...



25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz düğünümüzün sabahı itibariyle üzücü yazılar okuyup çok incitici ve itibar zedeleyici haberler izler olduk.



Yanlış, yalan, kırıcı, gerçekliği asla yansıtmayan haberlerle ilgili olarak: yaşadığımız şeyin derinliğini ve gerçekliğini bildiğimiz için önce uzaktan izledik. Ancak her ikimizin de evlatları var. Haberler o kadar yaralayıcı ve zedeleyici bir düzeye ulaştı ki; bu açıklamayı yapmaya karar verdim. Bahsi geçen haber başlıklarının ve yorumlanın hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hakkımızdaki tüm iddialara yazılara çizilene son kez net cevaplar veriyorum.



"Evliyken elele Nişantaşı'nda gezdiler" denilen fotoğraf karesi 2009 yılına aittir. Ikimizin birlikte olduğu bir kare değildir.



Ortada bırakılan "kanserli bir bebek" Allah korusun tamamen asılsız ve uydurma. Böyle bir iddia nasıl ve hangi ruh haliyle ortaya atılır gerçekten aklım almıyor.





Eski eşimin tedavisini yarıda bırakmak istemesi, üzüntüden yataklara düşmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir. Bunlar uydurma ve yalan haberlerdir.



Kamer Hanımla ilk ayrılık konuşmamızı 2014 yılında benim tedavim sona erdikten sonra yine onun isteği ile yapmıştık.



Eski eşimin lenforma tedavisi %100 sağlıklı bir şekilde Haziran 2016'da tamamlanmış. Haziran 2016'dan-10 Temmuz 2016'ya kadar kendisi yeniden benden ayrılmak istediğini iki farklı konuşmamızda belirtmiştir.



Son üç yılda ben iki kez eski eşim bir kez kanser hastalığına yakalandık, uygulanan tedavilerle ve büyük bir şansla bu hastalıkları yenip sağlıklı bireyler olarak hayatlarımıza devam etmekteyiz.



Herkesçe bilinmelidir ki; eski eşimin aldığı boşanma kararının sebep ve gerekçelerinin eşim Nursel Ergin Akyer ile hiçbir bağlantısı yoktur.



Ve Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince anlaşmalı boşanma olarak kayıt altına alınmıştır.



Boşanma sürecimiz o dönem adliyelerdeki yoğunluk sebebiyle Ekim ayına kalmıştır. Tekrar altını çizmek gerekirse eski eşim benden ayrılma karara aldığında kanser değil tedavisi tamamen sonlanmış, gayet sağlıklı ve sosyal bir bireydi.



Basın mensuplarından ve program yorumcularından ricamız evliliğimize hassasiyet göstermenizdir.



Konuyla ilgili gurur kırıcı, itibar zedeleyici yorum ve haberler ile ilgili olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız."

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