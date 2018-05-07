Horon coşkusu yağmur dinlemedi!

Türkiye’nin en büyük bahar festivali İstanbul Gençlik Festivali’nde sahne alan İmera, yağmura rağmen şarkıları ve sahne şovuyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı

Müzik - 07.05.2018 21:00
Horon coşkusu yağmur dinlemedi!
Avrasya Gösteri Merkezi’nde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’nin (İGF) final gününde sahne alan İmera, Karadeniz ezgileri ile gençleri coşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde şarkılarını hayranları ile birlikte söyleyen İmera, duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalarıyla da gençlere bol bol horon teptirdi.


HORON COŞKUSU YAĞMUR DİNLEMEDİ

Dakikalarca hız kesmeden horon tepen gençler, konser bitimine kadar tam anlamıyla yeri yerinden oynattı.Konser sırasında yağmur zaman zaman şiddetini artırırken, organizasyon görevlileri tarafından izleyicilere yağmurluk dağıtıldı. Müzikseverler, yağmura rağmen konserleri izlemeye aralıksız devam etti.

“Bitmeyen Sevda”, “İmera Fera”, “Emri Olur”, “Vazgeçtim” gibi duygu dolu ve eğlenceli türküler seslendiren İmera’nın, konserinde Karadeniz rüzgârları esti.
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Bağlantılar: İmera

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