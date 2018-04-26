Hızlı ve Öfkeli serisinin animasyon dizisi Netflix'de!

Popüler aksiyon film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin animasyon dizisi Netflix platformunda yayınlanacak.

Sinema - 26.04.2018 15:22
Hızlı ve Öfkeli serisinin animasyon dizisi Netflix'de!
DreamWorks Animation Television ile yaptığı birçok yıllık bir anlaşma çerçevesinde, Hızlı ve Öfkeli'nin animasyon dizisi Netflix'de yayınlanacak.

‘Çizgi’ Hızlı ve Öfkeli’de, Vin Diesel’in hayat verdiği Dominic Toretto karakterinin genç akrabası Tony Toretto’nun yarış maceraları ve Dominic’in ayak izlerini takip etmesi anlatılacak.

Gizli bir hükümet kurumu tarafından işe alınan Tony Toretto ve ekibi, arkasında dünyayı yönetme hedefindeki büyük bir suç örgütünün yer aldığı elit yarış organizasyonuna sızmaya ve örgütü çökertmeye çalışacak.

'Voltron: Legendary Defender’ın senaryo yazarı Tim Hedrick ile 'The Penguins of Madagascar'ın yapımcısı Bret Haaland, animasyon Hızlı ve Öfkeli projesinin başındaki isimler olacak. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.
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