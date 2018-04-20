Hızlı saç uzatma yöntemleri!

Her kadın değişikliği sever. Zaman zaman saçınızı kısacık kestirdikten sonra sıkıldınız mı? Ya da kuaförünüz saçlarınızın çok yıprandığını söyleyip yarısını mı kesti? Eğer saçlarınızı hızlı ve sağlık uzamasını istiyorsanız bu yöntemlere dikkat etmelisiniz...

Güzellik - 20.04.2018 10:12
Hızlı saç uzatma yöntemleri!
SAÇLARINIZA MASAJ YAPMALISINIZ

Duştayken ıslak saçlarınıza saç kökünden başlayarak öne doğru masaj yapın. Hem günün stresinden arınacaksınız hem de saç köklerinizdeki kan akışı hızlanacak. Böylece saçlarınız daha hızlı uzayacaktır.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLERDEN UZAK DURUN

Düzleştirici ya da maşa gibi saç şekillendiricilerdeki yüksek ısı saçlarınıza zarar verir ve saçlarınızı yıpratır. Eğer gerçekten saçınızı kısa süre içinde uzatmakta kararlıysanız saç düzleştirici ve maşalarla vedalaşın. Yüksek ısı saçlarınıza zarar verir ve yıpratır. “Kullanmadan asla” diye düşünüyorsanız ısıdan koruyucu saç bakım ürünleri uygulayın...


KAPANIŞI MUTLAKA SOĞUK SUYLA YAPIN

Duştan çıkmadan önce birkaç saniye saçınızı soğuk suyla durulayın. Bu sayede ısıdan kaynaklı saç yıpranmasının önüne geçmiş olur ve nemi saçınıza hapsedersiniz.


SAÇLARINIZDAKİ KIRIKLARDAN KURTULUN

Birçoğumuz saçlarını kestirmekten korkar. Bunun nedeni ‘uçlarından kestireceğim’ derken bir anda kısalan saçlardır. Ancak saçlarınızın uçlarındaki kırıkları aldırmanız daha sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.
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