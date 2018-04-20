Hızlı saç uzatma yöntemleri!

Güzellik - 20.04.2018 10:12

Duştayken ıslak saçlarınıza saç kökünden başlayarak öne doğru masaj yapın. Hem günün stresinden arınacaksınız hem de saç köklerinizdeki kan akışı hızlanacak. Böylece saçlarınız daha hızlı uzayacaktır.Düzleştirici ya da maşa gibi saç şekillendiricilerdeki yüksek ısı saçlarınıza zarar verir ve saçlarınızı yıpratır. Eğer gerçekten saçınızı kısa süre içinde uzatmakta kararlıysanız saç düzleştirici ve maşalarla vedalaşın. Yüksek ısı saçlarınıza zarar verir ve yıpratır. “Kullanmadan asla” diye düşünüyorsanız ısıdan koruyucu saç bakım ürünleri uygulayın...Duştan çıkmadan önce birkaç saniye saçınızı soğuk suyla durulayın. Bu sayede ısıdan kaynaklı saç yıpranmasının önüne geçmiş olur ve nemi saçınıza hapsedersiniz.Birçoğumuz saçlarını kestirmekten korkar. Bunun nedeni ‘uçlarından kestireceğim’ derken bir anda kısalan saçlardır. Ancak saçlarınızın uçlarındaki kırıkları aldırmanız daha sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.