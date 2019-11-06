'Her Yerde Sen' dizisinden hayranlarını üzen haber!

Furkan Andıç uykusuz kaldı!

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın başrolünü oynadığı 'Her Yerde Sen' dizisinden üzücü haber geldi. Sevilen dizi için final kararı alındı.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre 20. bölümü yayınlanan dizi, 3 hafta sonra ekranlara veda edecek. Dizinin final kararına hayranları tepki gösterdi.Dizi, geçtiğimiz gün gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nü almıştı.Düşen reytinglerin ardından 'Her Yerde Sen' dizisinin yayın günü olan cuma değiştirilmiş, dizi cumartesi günleri yayınlanmaya başlanmıştı. Fakat bu değişiklik bile dizi için final kararı verilmesinin önüne geçemedi.