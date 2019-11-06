'Her Yerde Sen' dizisinden hayranlarını üzen haber!

3 BÖLÜM SONRA EKRANLARA VEDA EDECEK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre 20. bölümü yayınlanan dizi, 3 hafta sonra ekranlara veda edecek. Dizinin final kararına hayranları tepki gösterdi.
'EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ'
Dizi, geçtiğimiz gün gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödül Töreni'nde de "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nü almıştı.
YAYIN GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İŞE YARAMADI
Düşen reytinglerin ardından 'Her Yerde Sen' dizisinin yayın günü olan cuma değiştirilmiş, dizi cumartesi günleri yayınlanmaya başlanmıştı. Fakat bu değişiklik bile dizi için final kararı verilmesinin önüne geçemedi.
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