Hem eğlendiriyor hem heyecalandırıyor!

TV Dünyası - 30.04.2018 11:16

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ile Bennu Yıldırımlar’ın başrollerinde yer aldığı dizi her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor.Geçtiğimiz hafta Bahar’a Şirin’in iliğinin uymasıyla herkes büyük bir sevince kapılmıştı. Bahar önce şoka uğrasa da iliği almayı kabul etti, Şirin de çocuklar başlarına kalacak diye korkup ilik vermeyi kabul etti. Ancak dizinin finalinde Şirin’in kaçırılması, olayları başka bir noktaya taşıdı.Bu arada anne ve babasının öldürülmesiyle tehdit edilen Şirin’in, Sarp’ın yaşadığını söyleyemeyeceği anlaşılıyor ama ilik konusunda da kararını değiştirir mi diye büyük bir merakla yeni bölüm bekleniyor.Dizinin 27. yeni bölümünde Ceyda’nın Peyami ile düğün heyecanı yaşanırken, bir yandan da Şirin cephesinde Sarp’la ilgili durumlar iyice karışacak.Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer.Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğunu yaşamaktadır.Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır.