Dünyaca ünlü güzel Heidi Klum 13 yaş küçük sevgilisiyle çıktığı tatilde görüntülendi. Siyah bikinisiyle göz dolduran 31 yaşındaki yıldız düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Heidi Klum büyüledi!
Heidi Klum 13 yaş küçük sevgisiliyle tatil yapıyor..Dünya Magazin - 08 Ağustos 2017 18:10
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