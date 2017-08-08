Heidi Klum büyüledi!

Heidi Klum 13 yaş küçük sevgisiliyle tatil yapıyor..

Dünya Magazin - 08 Ağustos 2017 18:10
Heidi Klum büyüledi!
Dünyaca ünlü güzel Heidi Klum 13 yaş küçük sevgilisiyle çıktığı tatilde görüntülendi. Siyah bikinisiyle göz dolduran 31 yaşındaki yıldız düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

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