Hazer Amani'den romantik Sıla paylaşımı!

Hazer Amani ve Sıla aşkı bomba gibi devam ediyor. Amani, sosyal medya hesabından sevgilisi Sıla'yla fotoğrafını paylaştı.Amani, Sıla'yla fotoğrafını "Bu da Atina'dan bir tbt olsun o zaman. En güzel doğum günüm seninle oldu, canım benim" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisinin bu paylaşımına "Çok hoşuma gitti" cevabını verdi. Hazer Amani'nin paylaşımına beğeni yağdı.